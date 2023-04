Meloni: “I risultati del governo hanno smentito i profeti di sventura, la catastrofe non ci sarà” (Di sabato 1 aprile 2023) “Abbiamo una riforma del Fisco in cantiere, provvedimenti straordinari che continuano a mitigare il caro-energia, risultati economici che smentiscono tutti quelli che dicevano che con questo governo avremmo avuto l’assalto della speculazione. Avviso ai profeti di sventura: la catastrofe non c’è stata e non ci sarà. Quello che facciamo è rispondere all’emergenza nel quadro del sistema di regole europee”. Lo dice il premier Giorgia Meloni, in una intervista al Messaggero Veneto. All’intervistatore che le chiede nel caso di vittoria di Fedriga come cambieranno i rapporti di forza all’interno dell’alleanza, Meloni risponde che “sono discorsi prematuri. Ho un sacro rispetto degli elettori. Aspettiamo che la gente del Friuli Venezia Giulia parli. Noi ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 1 aprile 2023) “Abbiamo una riforma del Fisco in cantiere, provvedimenti straordinari che continuano a mitigare il caro-energia,economici che smentiscono tutti quelli che dicevano che con questoavremmo avuto l’assalto della speculazione. Avviso aidi: lanon c’è stata e non ci. Quello che facciamo è rispondere all’emergenza nel quadro del sistema di regole europee”. Lo dice il premier Giorgia, in una intervista al Messaggero Veneto. All’intervistatore che le chiede nel caso di vittoria di Fedriga come cambieranno i rapporti di forza all’interno dell’alleanza,risponde che “sono discorsi prematuri. Ho un sacro rispetto degli elettori. Aspettiamo che la gente del Friuli Venezia Giulia parli. Noi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : @GiorgiaMeloni ?Ritardi nel Pnrr ?Aumento degli sbarchi ?Nessun ddl concorrenza ?Norme discriminatorie ?Norme meno… - robertosaviano : Ecco i risultati del #decretoONG del governo #Meloni: la nave #LouiseMichel, finanziata da #Bansky, è in stato di f… - riccardomagi : La realizzazione del PNRR è in ritardo; su balneari si va verso procedura infrazione; su migranti si rivendicano ri… - romano5stellebs : RT @elio_vito: @GiorgiaMeloni ?Ritardi nel Pnrr ?Aumento degli sbarchi ?Nessun ddl concorrenza ?Norme discriminatorie ?Norme meno lotta co… - EttoreMuti14 : @rihitster ma la meloni non voleva incrementare gli organici delle forze dell'ordine? Speriamo di no, visti i risul… -