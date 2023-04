Meloni: gioia per Papa, esempio e punto di riferimento (Di sabato 1 aprile 2023) "Apprendo con gioia la notizia delle dimissioni dall'ospedale Gemelli del Santo Padre. La Sua persona e il Suo magistero sono un esempio, un punto di riferimento per l'Italia, l'Europa e il mondo ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 aprile 2023) "Apprendo conla notizia delle dimissioni dall'ospedale Gemelli del Santo Padre. La Sua persona e il Suo magistero sono un, undiper l'Italia, l'Europa e il mondo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La premier Meloni: 'Apprendo con gioia la notizia delle dimissioni dall'ospedale Gemelli del Santo Padre. La Sua pe… - Agenparl : Papa Francesco, Meloni: gioia per notizia dimissioni dall'ospedale Gemelli del Santo Padre -… - Una_Gioia_Mai : Ma il governo Meloni da quando si è insediato ha fatto qualche provvedimento concreto e importante per risolvere i… - lucianap66 : @Pasqual63670773 Vergognati ignorante!Hai scritto una stronzata in questo momento di gioia per colpire lui che ha c… - avv_gioia : RT @vadim07751823: Queste meravigliose donne stanno difendendo il cuore russo ortodosso di kiev. Sgherri di regime le riprendono. Verranno… -