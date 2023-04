Meloni e la sfida delle riforme: il Pnrr va cambiato (Di sabato 1 aprile 2023) AGI - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un colloquio al Quirinale - definito "lungo e cordiale" da fonti di governo - con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "È stata una lunga conversazione, svoltasi in un clima di cordialità e collaborazione", hanno sottolineato fonti del Quirinale. La colazione, a quanto si apprende, ha avuto come oggetto i provvedimenti sul tappeto, in particolar modo il nuovo codice degli appalti e il tema dell'attuazione del Pnrr. Secondo quanto si apprende, il capo dello Stato e il premier hanno affrontato anche i temi dell'emergenza migranti e il nuovo decreto bollette. Annullata la trasferta di Udine Doveva essere la foto di famiglia del centrodestra prima della terza sfida elettorale da quando la coalizione è al governo. Ma il pranzo con Sergio Mattarella al Quirinale - ... Leggi su agi (Di sabato 1 aprile 2023) AGI - Il presidente del Consiglio, Giorgia, ha avuto un colloquio al Quirinale - definito "lungo e cordiale" da fonti di governo - con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "È stata una lunga conversazione, svoltasi in un clima di cordialità e collaborazione", hanno sottolineato fonti del Quirinale. La colazione, a quanto si apprende, ha avuto come oggetto i provvedimenti sul tappeto, in particolar modo il nuovo codice degli appalti e il tema dell'attuazione del. Secondo quanto si apprende, il capo dello Stato e il premier hanno affrontato anche i temi dell'emergenza migranti e il nuovo decreto bollette. Annullata la trasferta di Udine Doveva essere la foto di famiglia del centrodestra prima della terzaelettorale da quando la coalizione è al governo. Ma il pranzo con Sergio Mattarella al Quirinale - ...

