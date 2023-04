Meloni al bivio tra responsabilità nazionale e fronte esterno Scrive Cangini

(Di sabato 1 aprile 2023) Le lune di miele, si sa, finiscono e quando finiscono a prendere il sopravvento è la dura realtà quotidiana. Il sondaggio di Alessandra Ghisleri pubblicato dal quotidiano La Stampa suona, dunque, come un richiamo alla realtà per Giorgia, che in sole due settimane ha perso tre punti percentuali nell’indice di fiducia degli italiani. Il problema è che a determinare il calo è stata principalmente la questione migranti. Questione che negli ultimi anni era rimasta in coda alle priorità percepite dagli italiani e che ora svetta al secondo posto come elemento di allarme sociale. Rispetto allo scorso anno gli sbarchi sono infatti quadruplicati e la crisi, politica e sociale, della Tunisia non lascia presagire nulla di buono per l’immediato futuro. Giornalisti e opposizioni fanno di conseguenza il loro mestiere, ricordando che per molto, molto meno sia Matteo Salvini sia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dbgiovanna : RT @Avvenire_Nei: #ClickDay immigrati: #Meloni al bivio. Ciò che il Paese soffre e chiede (di Diego Motta) - FrancescoTedes2 : RT @Avvenire_Nei: #ClickDay immigrati: #Meloni al bivio. Ciò che il Paese soffre e chiede (di Diego Motta) - FabrizioGalliBL : RT @Avvenire_Nei: #ClickDay immigrati: #Meloni al bivio. Ciò che il Paese soffre e chiede (di Diego Motta) - Avvenire_Nei : #ClickDay immigrati: #Meloni al bivio. Ciò che il Paese soffre e chiede (di Diego Motta) - pietro_osvaldo : istituzionale si trova di fronte al bivio di dover armonizzare gli oneri di 'funzionario di Stato' con il mantenime… -

...possediamo o limita il diritto a usare la parola più efficace per esprimere un concetto È il... Ma come, proprio il partito dell'underdog Giorgiae del ministero del Mady in Italy chiede ...Scopre che non va bene solo ora" Secondo il presidente degli industriali, "siamo a un. O andiamo avanti rendicontando qualsiasi cosa e buttando via i soldi; oppure rinunciamo ai progetti ...Di tutto aveva bisogno il centrodestra al governo, tranne di un'altra polemica su questioni sensibili. E invece ecco che il tema degli appalti pubblici è stato messo sul tavolo dalla Lega in modo ...

Meloni al bivio Start Magazine

Proibire l'uso eccessivo di parole straniere nei documenti della pubblica amministrazione è un atto che tutela la ricchezza e la complessità della lingua italiana o è un'imposizione che limita la libe ...“Ci sono dei grossi rischi. Da un lato molti enti possono decidere di assegnare i contratti solo alle grandi imprese per non esporsi a contestazioni, ma così si finisce per penalizzare le piccole e me ...