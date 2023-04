Meghan Markle vince in tribunale: archiviata la causa della sorella (Di sabato 1 aprile 2023) Meghan Markle non ha una situazione famigliare difficile solamente con i Windsor. La moglie del principe Harry, infatti, non parla da anni con il padre Thomas Markle e con la sorella Samantha. Di recente quest’ultima aveva intentato un processo contro di lei, ma il giudice ha deciso di archiviarlo e di non procedere. Mentre il principe Harry si trova nel Regno Unito per un processo contro gli editori inglesi, Meghan Markle festeggia la sua ultima vittoria legale. I tabloid, infatti, hanno riportato che un tribunale statunitense ha archiviato il controverso caso di diffamazione intentato contro di lei da Samantha Markle. Qualche mese fa, infatti, Samantha, figlia di Thomas Markle, ha accusato la duchessa del Sussex di aver diffuso ... Leggi su velvetmag (Di sabato 1 aprile 2023)non ha una situazione famigliare difficile solamente con i Windsor. La moglie del principe Harry, infatti, non parla da anni con il padre Thomase con laSamantha. Di recente quest’ultima aveva intentato un processo contro di lei, ma il giudice ha deciso di archiviarlo e di non procedere. Mentre il principe Harry si trova nel Regno Unito per un processo contro gli editori inglesi,festeggia la sua ultima vittoria legale. I tabloid, infatti, hanno riportato che unstatunitense ha archiviato il controverso caso di diffamazione intentato contro di lei da Samantha. Qualche mese fa, infatti, Samantha, figlia di Thomas, ha accusato la duchessa del Sussex di aver diffuso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VanityFairIt : I giudici statunitensi si sono pronunciati. Ecco perché hanno dato ragione a Meghan: - gazette_vita : Meghan Markle vince la gara per respingere la causa legale di Samantha Markle. - kopp_co : #Venerdì Meghan Markle vince una causa per diffamazione prima del suo viaggio nel #RegnoUnito per l'incoronazione d… - annette_koppco : #Venerdì Meghan Markle tra i vincitori del #GracieAward per i risultati eccezionali delle donne nei media come cinq… - SaCe86 : Meghan Markle si risposa: Harry solo a Londra (nuove foto) -