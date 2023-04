Medjugorje. Messaggio per oggi: prepariamoci a ricevere un grande dono (Di sabato 1 aprile 2023) La Madonna a Medjugorje nel suo Messaggio scelto per oggi, ci invita a prepararci pr ricevere il dono di uno straordinario alleato. Noi non ci rendiamo conto della sua grandezza e di cosa può compiere nella nostra vita. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 1 aprile 2023) La Madonna anel suoscelto per, ci invita a prepararci prildi uno straordinario alleato. Noi non ci rendiamo conto della suazza e di cosa può compiere nella nostra vita. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... KattInForma : Medjugorje. Messaggio per oggi: una bellissima dichiarazione d’amore - KattInForma : Medjugorje. Messaggio per oggi: come Satana ci attira e ci porta alla rovina - OrnellaFelici : Medjugorje: ‘Solo così potrò aiutarvi..’. Supplica alla Madonna del Perpetuo Soccorso da recitare oggi, 30 marzo 20… - FuoriIncuboUe : RT @IlBeneVincera: 'unite le mani in preghiera e guardate verso la croce in silenzio (.......) unite le mani in preghiera e guardate verso… - KattInForma : Medjugorje. Messaggio per oggi: la Madonna ci esorta con amore -