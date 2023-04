Matteo Renzi annuncia la «sosta ai box» dalla politica. Il leader di Italia Viva: «Non può che farmi bene» (Di sabato 1 aprile 2023) «Una sosta ai box non può che farmi bene». Con queste parole il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, annuncia lo stop dalla politica in prima fila. «Ho bisogno di ritrovare una nuova narrazione», ha detto l’ex premier durante la Spring School “Generazione Zoomers” promossa dal senatore Antonio De Poli, in corso a Gallio (Vicenza). «Sono – continua il leader di Iv – molto più prudente nella comunicazione perché la maggioranza di centrodestra è molto solida. Questi il potere non lo mollano». Per Renzi questa è una legislatura «su cui lavorare in tempi lunghi: non sui 100 metri ma come in una maratona», ha concluso. A fine marzo era stato il leader del ... Leggi su open.online (Di sabato 1 aprile 2023) «Unaai box non può che». Con queste parole ildilo stopin prima fila. «Ho bisogno di ritrovare una nuova narrazione», ha detto l’ex premier durante la Spring School “Generazione Zoomers” promossa dal senatore Antonio De Poli, in corso a Gallio (Vicenza). «Sono – continua ildi Iv – molto più prudente nella comunicazione perché la maggioranza di centrodestra è molto solida. Questi il potere non lo mollano». Perquesta è una legislatura «su cui lavorare in tempi lunghi: non sui 100 metri ma come in una maratona», ha concluso. A fine marzo era stato ildel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BelpietroTweet : Se alcuni studenti salutano la Meloni si evoca il sabato fascista e il «Corsera» invita la politica a vergognarsi.… - matteorenzi : Oggi Il Fatto Quotidiano scrive che la riqualificazione dello stadio Franchi si farà coi soldi del PNRR “su spinta… - ultimora_pol : Andrea #Marcucci, ex capogruppo #PD al Senato: “Guardo con interesse al partito di Matteo #Renzi”. (Il Resto del Carlino) @ultimora_pol - RobertoSignore7 : RT @Lisa02595380: Video n. 3 @matteorenzi al Global PRIORITY Summit a Miami, Florida 30-31 marzo 2023 Tra i relatori, tutti di grande pr… - marila1930 : @matteorenzi VIVA..Felice per Te..so cosa vuol dire tifare per una Squadra ?Buona Serata Matteo Renzi !!! -