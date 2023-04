Matteo Cazzola, il turista italiano 35enne morto in una valanga in Norvegia durante la vacanza con gli amici (Di sabato 1 aprile 2023) Si chiamava Matteo Cazzola, 35 anni di Vicenza, l’alpinista italiano morto dopo essere stato travolto da una valanga di ieri, 31 marzo, durante un’escursione in Norvegia, sul picco del Kavringtinden. Il giovane si trovava lì da alcuni giorni per trascorrere le sue di ferie con alcuni amici, tutti vicentini. Tre di questi non hanno partecipato all’escursione in questione, perché avevano deciso di restare in baita. Ieri sera le autorità hanno raggiunto i genitori della vittima, che vivono anche loro a Vicenza e li hanno messi al corrente della tragedia avvenuta. Sono in tutto quattro le valanghe scese ieri in territorio norvegese e otto gli escursionisti italiani che erano in trasferta. Oltre al 35enne deceduto, due sono rimasti feriti, ... Leggi su open.online (Di sabato 1 aprile 2023) Si chiamava, 35 anni di Vicenza, l’alpinistadopo essere stato travolto da unadi ieri, 31 marzo,un’escursione in, sul picco del Kavringtinden. Il giovane si trovava lì da alcuni giorni per trascorrere le sue di ferie con alcuni, tutti vicentini. Tre di questi non hanno partecipato all’escursione in questione, perché avevano deciso di restare in baita. Ieri sera le autorità hanno raggiunto i genitori della vittima, che vivono anche loro a Vicenza e li hanno messi al corrente della tragedia avvenuta. Sono in tutto quattro le valanghe scese ieri in territorio norvegese e otto gli escursionisti italiani che erano in trasferta. Oltre aldeceduto, due sono rimasti feriti, ...

