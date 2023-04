Masters 1000 Miami 2023, Alcaraz saluta Sinner a fine partita: “Vinci, farò il tifo per te” (Di sabato 1 aprile 2023) Il video del saluto tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner alla fine della semifinale del Masters 1000 di Miami 2023. L’azzurro ha battuto lo spagnolo dopo oltre tre ore di battaglia, al termine di una partita subito definita da molti tra le più belle degli ultimi anni. Dopo il match point i due giocatori si sono naturalmente salutati a rete, con un breve dialogo che dà l’idea dell’amicizia e della stima reciproca. “Vai a vincere il torneo, farò il tifo per te”, queste le parole di Alcaraz a Sinner, che sorride e ringrazia. IL VIDEO SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 aprile 2023) Il video del saluto tra Carlose Jannikalladella semifinale deldi. L’azzurro ha battuto lo spagnolo dopo oltre tre ore di battaglia, al termine di unasubito definita da molti tra le più belle degli ultimi anni. Dopo il match point i due giocatori si sono naturalmenteti a rete, con un breve dialogo che dà l’idea dell’amicizia e della stima reciproca. “Vai a vincere il torneo,ilper te”, queste le parole di, che sorride e ringrazia. IL VIDEO SportFace.

