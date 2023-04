Martina Nasoni supporta Nikita e rivive i momenti più belli del GFVip con tre gieffine (Di sabato 1 aprile 2023) Martina Nasoni supporta Nikita Pelizon in finale e condivide i momenti più belli vissuti al GFVip con tre gieffine Martina Nasoni negli ultimi mesi ha varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip in qualità di ospite. L’ex gieffina e nota influencer è entrata a far parte della settima edizione del Grande Fratello Vip con una missione ben precisa. Martina, nonchè ex fidanzata del gieffino Daniele Dal Moro è entrata nella Casa più spiata d’Italia per ricucire il legame col suo ex. Purtroppo tra Martina e Daniele le cose non sono andate per il verso giusto, ed infine entrambi hanno preso definitivamente strade diverse. Nel corso della sua permanenza in Casa, ... Leggi su 361magazine (Di sabato 1 aprile 2023)Pelizon in finale e condivide ipiùvissuti alcon trenegli ultimi mesi ha varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip in qualità di ospite. L’ex gieffina e nota influencer è entrata a far parte della settima edizione del Grande Fratello Vip con una missione ben precisa., nonchè ex fidanzata del gieffino Daniele Dal Moro è entrata nella Casa più spiata d’Italia per ricucire il legame col suo ex. Purtroppo trae Daniele le cose non sono andate per il verso giusto, ed infine entrambi hanno preso definitivamente strade diverse. Nel corso della sua permanenza in Casa, ...

