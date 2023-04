Marotta: «Lukaku attaccato alla maglia. Tornerà al Chelsea» (Di sabato 1 aprile 2023) Giuseppe Marotta ha commentato ai microfoni di Dazn la partita che si giocherà tra poco tra Inter e Fiorentina a San Siro. SQUADRA – Giuseppe Marotta ha parlato in questo modo dell’Inter e dei prossimi impegni: «Questa è stata una settimana in cui tanti erano in nazionale e ciò ha portato dispendio psico-fisico anche per i viaggi. Il gruppo si è ricompattato giovedì e oggi le scelte di Inzaghi sono state condizionate dall’attività dei nostri giocatori. Sicuramente possono stare tranquilli, c’è sempre però la volontà dei giocatori. In questo momento ho chiesto di rimanere concentrati al finale di stagione, non pensando a rinnovi o trattative. La posta in palio è grande, sarà gratificante e c’è voglia di fare bene. L’attaccamento alla maglia di Lukaku è 10 su 10, il giocatore però è in prestito e ... Leggi su inter-news (Di sabato 1 aprile 2023) Giuseppeha commentato ai microfoni di Dazn la partita che si giocherà tra poco tra Inter e Fiorentina a San Siro. SQUADRA – Giuseppeha parlato in questo modo dell’Inter e dei prossimi impegni: «Questa è stata una settimana in cui tanti erano in nazionale e ciò ha portato dispendio psico-fisico anche per i viaggi. Il gruppo si è ricompattato giovedì e oggi le scelte di Inzaghi sono state condizionate dall’attività dei nostri giocatori. Sicuramente possono stare tranquilli, c’è sempre però la volontà dei giocatori. In questo momento ho chiesto di rimanere concentrati al finale di stagione, non pensando a rinnovi o trattative. La posta in palio è grande, sarà gratificante e c’è voglia di fare bene. L’attaccamentodiè 10 su 10, il giocatore però è in prestito e ...

