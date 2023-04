Marina Suma: «In Italia diventi famosa con un film, ti spremono come un limone e passano a un’altra» (Di sabato 1 aprile 2023) Il Corriere della Sera intervista Marina Suma quarant’anni dopo “Sapore di Mare”. Ricordi dal set? «Era un film corale, ci siamo divertiti tantissimo. Purtroppo mi stavo lasciando con il mio ragazzo, Angelo Cannavacciuolo, che interpretava mio fratello Paolo. E mentre lui piangeva da una parte, perché non voleva chiudere, dall’altra c’era Jerry che mi corteggiava alla sua maniera e io non riuscivo a prenderlo sul serio, mi veniva da ridere» A 21 anni vinse un David di Donatello e un Nastro d’Argento e si ritrovò in passerella al Festival di Venezia. «Era tutto nuovo per me, l’Excelsior, il Lido… mi giravo e c’era una star: Ornella Muti, Eleonora Giorgi, Gillo Pontecorvo. Una sera vidi a pochi metri da me John Travolta, un figo allucinante, restai folgorata. E Rob Lowe, con certi occhi azzurri, mica male…». Con i Vanzina non ha più ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 aprile 2023) Il Corriere della Sera intervistaquarant’anni dopo “Sapore di Mare”. Ricordi dal set? «Era uncorale, ci siamo divertiti tantissimo. Purtroppo mi stavo lasciando con il mio ragazzo, Angelo Cannavacciuolo, che interpretava mio fratello Paolo. E mentre lui piangeva da una parte, perché non voleva chiudere, dall’altra c’era Jerry che mi corteggiava alla sua maniera e io non riuscivo a prenderlo sul serio, mi veniva da ridere» A 21 anni vinse un David di Donatello e un Nastro d’Argento e si ritrovò in passerella al Festival di Venezia. «Era tutto nuovo per me, l’Excelsior, il Lido… mi giravo e c’era una star: Ornella Muti, Eleonora Giorgi, Gillo Pontecorvo. Una sera vidi a pochi metri da me John Travolta, un figo allucinante, restai folgorata. E Rob Lowe, con certi occhi azzurri, mica male…». Con i Vanzina non ha più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italia_Notizie : Marina Suma: «Jerry Calà mi corteggiava ma a me veniva da ridere. I Vanzina mi hanno delusa. Le nozze sono contro natura» - ilmessaggeroit : #marina suma: «Jerry Calà mi corteggiò ma ci fu solo un bacio, in #sapore di mare ero fidanzata con l'attore che fa… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Marina Suma: «Jerry Calà mi corteggiava, a me veniva da ridere. Troisi sapeva parlare d’amore» - Luxgraph : Marina Suma: «Jerry Calà mi corteggiava ma a me veniva da ridere. I Vanzina mi hanno delusa. Le nozze sono contro n… - Corriere : Marina Suma: «Jerry Calà mi corteggiava, a me veniva da ridere. Troisi sapeva parlare d’amore» -