Maria Di Biase | chi è la comica | età | carriera | dove vive | genitori | marito | capelli | film | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 1 aprile 2023) Laitalo-canadeseDisarà l’ospite speciale del serale di Amici assieme a Nuzzo, con cui forma il celebre duo comico. Intratterranno la serata portando un po’ di sorrisi e spensieratezza nel corso della gara, ma chi è lei? È nota al piccolo schermo per aver partecipato a “LOL-Chi ride è fuori 2”, ma non solo. Ecco chi èDi, tutto quello che sappiamo di lei e della sua vita. Chi è laDi: età,Diè nata il 17 dicembre del 1974 a Montreal, in Canada e oggi ha 48 anni. Appena maggiorenne si trasferisce in Italia per gli studi e si Laurea in Matematica all’Università ...