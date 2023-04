MareaFiumicino: giovani in azione per ridare vita alla città (Di sabato 1 aprile 2023) Fiumicino – Il confronto con i giovani del nostro territorio ha evidenziato la sempre più crescente necessità di avere dei luoghi sicuri ed accoglienti nei quali ritrovarsi e riscoprire quei valori sociali e culturali fondamentali per la crescita di ogni individuo. In città, ovvero in tutte le quattordici località di Fiumicino, mancano strutture scolastiche, centri culturali, punti di ritrovo, strutture sportive e soprattutto un sistema di trasporti adeguato che permetta ai giovani di muoversi sul territorio. Finora, questa Amministrazione è rimasta a guardare senza alzare un dito a favore dei ragazzi, salvo inviare lettere pseudoelettorali ai diciottenni. Ma già dallo scorso anno, grazie al supporto di Mario Baccini è attiva l’associazione MareaFiumicino. Con sede in via Maffettone ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 1 aprile 2023) Fiumicino – Il confronto con idel nostro territorio ha evidenziato la sempre più crescente necessità di avere dei luoghi sicuri ed accoglienti nei quali ritrovarsi e riscoprire quei valori sociali e culturali fondamentali per la crescita di ogni individuo. In, ovvero in tutte le quattordici località di Fiumicino, mancano strutture scolastiche, centri culturali, punti di ritrovo, strutture sportive e soprattutto un sistema di trasporti adeguato che permetta aidi muoversi sul territorio. Finora, questa Amministrè rimasta a guardare senza alzare un dito a favore dei ragazzi, salvo inviare lettere pseudoelettorali ai diciottenni. Ma già dallo scorso anno, grazie al supporto di Mario Baccini è attiva l’associ. Con sede in via Maffettone ...

