Mare Fuori, maratona e incontro col cast al Parco Urbano di Acerra (Di sabato 1 aprile 2023) Martedì 4 aprile nel Parco Urbano di Acerra incontro sulle tematiche tratte dalla seguitissima serie tv Mare Fuori in collaborazione di Rai Teche, Rai Fiction e Picomedia. Tra gli ospiti del cast Giovanna Sannino, Clotilde Esposito, Enrico Tijani, Francesco Panarella e Antonio D'Aquino. Serie televisiva da record amata da giovani e adulti, "Mare Fuori" sarà oggetto

