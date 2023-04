Mare Fuori, il cast incontra il pubblico: location, data ed orario (Di sabato 1 aprile 2023) Le tematiche di Mare Fuori, con il cast della serie, saranno affrontate durante School Hub, evento speciale del Social World Film Festival per le scuole: location, data ed orario Mare Fuori, la serie cult di Rai 2, sarà oggetto di un focus martedì 4 aprile. L'evento è stato organizzato al Parco Urbano di Acerra (Via George Sand 7) alle ore 18:00. È previsto anche un incontro con il cast della serie nel'ambito delle tappe annuali per le scuole di School Hub, evento speciale del Social World Film Festival, Mostra Internazionale del Cinema Sociale di Vico Equense. L'evento è accessibile a tutti, fino ad esaurimento posti. Gli attori del cast che parteciperanno sono Giovanna Sannino (Carmela), Enrico Tijani (Dobermann), ... Leggi su movieplayer (Di sabato 1 aprile 2023) Le tematiche di, con ildella serie, saranno affrontate durante School Hub, evento speciale del Social World Film Festival per le scuole:ed, la serie cult di Rai 2, sarà oggetto di un focus martedì 4 aprile. L'evento è stato organizzato al Parco Urbano di Acerra (Via George Sand 7) alle ore 18:00. È previsto anche un incontro con ildella serie nel'ambito delle tappe annuali per le scuole di School Hub, evento speciale del Social World Film Festival, Mostra Internazionale del Cinema Sociale di Vico Equense. L'evento è accessibile a tutti, fino ad esaurimento posti. Gli attori delche parteciperanno sono Giovanna Sannino (Carmela), Enrico Tijani (Dobermann), ...

