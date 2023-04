Marco Giallini difende il “suo” Commissario Schiavone: «Gli attacchi della destra? Si fa le canne, e allora?» (Di sabato 1 aprile 2023) L’attore Marco Giallini difende il “suo” Rocco Schiavone. Da mercoledì la serie torna in onda su Rai2 e nei giorni scorsi sui giornali si è scritto che alcuni esponenti di spicco del centrodestra hanno criticato la trama. Perché il messaggio di un poliziotto che si fa le canne e ha dei delinquenti per amici non è «edificante». La quinta stagione, co-prodotta da Rai Fiction-Cross Production e Beta Film Gmbh, ha come scenografia la città di Aosta. Giallini dice in un’intervista a La Stampa che gli attacchi li può pure capire: «Dirò di più, è pure giusto così. La destra attacca perché, dice, “Ma questo che se fa le “bombe” che messaggio dà?”. Ma chi lo vuole dare il messaggio! Capisco pure che è la tv di Stato ma se lo fanno lo potranno ... Leggi su open.online (Di sabato 1 aprile 2023) L’attoreil “suo” Rocco. Da mercoledì la serie torna in onda su Rai2 e nei giorni scorsi sui giornali si è scritto che alcuni esponenti di spicco del centrohanno criticato la trama. Perché il messaggio di un poliziotto che si fa lee ha dei delinquenti per amici non è «edificante». La quinta stagione, co-prodotta da Rai Fiction-Cross Production e Beta Film Gmbh, ha come scenografia la città di Aosta.dice in un’intervista a La Stampa che glili può pure capire: «Dirò di più, è pure giusto così. Laattacca perché, dice, “Ma questo che se fa le “bombe” che messaggio dà?”. Ma chi lo vuole dare il messaggio! Capisco pure che è la tv di Stato ma se lo fanno lo potranno ...

