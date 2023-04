Mara Venier denuncia gli insulti su Twitter di QuiMediaset

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 1 aprile 2023), nota conduttrice televisiva italiana, ha reagito con forza agliricevuti dal profiloufficiale di. Non si è fermata di fronte a a quello che è successo, ma ha deciso di agire e questa mattina si è recata dai carabinieri per sporgere. In seguito, ha postato una foto sulle sue Instagram stories con scritto “Aspettando scuse anche private…”, dimostrando così la sua determinazione nel voler portare avanti la questione. Laha dimostrato una grande forza d’animo e un coraggio ammirevole nel non lasciare impunito un gesto così offensivo e inaccettabile.e l’ospitata di Barbara D’Urso Non è la prima volta chesi trova al centro ...