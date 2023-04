Mara Venier contro Mediaset | la conduttrice dai carabinieri

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Mara Venier dai carabinieri dopo il caso del tweet offensivo pubblicato sul profilo ufficiale Mediaset. Mediaset,… - trash_italiano : Dall’account ufficiale Mediaset viene inviato un tweet offensivo riguardante l’ospitata di Barbara d’Urso da Mara V… - giuseppeMI1998 : Mara Venier dai carabinieri: 'Attendo scuse, anche private!' - nvrmnd11_ : RT @trash_italiano: Mara Venier dai carabinieri dopo il caso del tweet offensivo pubblicato sul profilo ufficiale Mediaset. Mediaset, dopo… - sabiwabi_ : RT @trash_italiano: Mara Venier dai carabinieri dopo il caso del tweet offensivo pubblicato sul profilo ufficiale Mediaset. Mediaset, dopo… -

Non resta dunque che ricordare l'appuntamento con il talk di Rai1 per domenica prossima alle 17.20 circa dopo la Domenica In diLa denuncia dia Mediaset non è un Pesce d'Aprile I fan se lo chiedono in queste ore perché nessuno avrebbe mai immaginato che il caso delle offese social andasse a finire così, con una possibile ...e va in caserma e sporge denuncia dopo le offese ai suoi danni pubblicate online da un account ufficiale Mediaset. Il caso è esploso a Domenica In quand, dopo l'intervento video di Barbara ...

Mara Venier contro Mediaset dopo le offese via social: la denuncia ai Carabinieri la Repubblica

Zia Mara ha pubblicato una serie di foto nelle sue storie Instagram in cui la si vede davanti a una caserma dei carabinieri. La conduttrice ha sporto denuncia dopo lo scandalo delle offese social part ...Guai in vista per Mediaset. Mara Venier ha infatti deciso di reagire agli insulti nei suoi confronti apparsi su Twitter su un account ufficiale legato all’azienda (QuiMediaset). È andata dai ...