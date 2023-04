Manzini: «Di Rocco Schiavone dà fastidio il suo senso critico, molto più delle canne» (Di sabato 1 aprile 2023) Rocco Schiavone è giunto alla quinta serie. La serie tv che non piace al centrodestra è stata presentata ieri. Repubblica intervista Antonio Manzini lo scrittore che ha creato il personaggio del vicequestore interpretato da Marco Giallini. Una delle principali polemiche riguarda l’uso della marijuana che fa Schiavone nella serie tv. «Siamo nel 2023 e penso che il fumo sia un falso problema. Il problema vero è che nei libri ho prediletto l’aspetto sociale, per mettere il lettore e lo spettatore di fronte al bivio: che strada prenderesti? Rocco pensa, sceglie, obbliga ad avere un senso critico, questo dà più fastidio. Non è tanto la canna, sarebbe pretestuoso. Per tante malattie viene data come medicinale». Molti si chiedono se possa ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 aprile 2023)è giunto alla quinta serie. La serie tv che non piace al centrodestra è stata presentata ieri. Repubblica intervista Antoniolo scrittore che ha creato il personaggio del vicequestore interpretato da Marco Giallini. Unaprincipali polemiche riguarda l’uso della marijuana che fanella serie tv. «Siamo nel 2023 e penso che il fumo sia un falso problema. Il problema vero è che nei libri ho prediletto l’aspetto sociale, per mettere il lettore e lo spettatore di fronte al bivio: che strada prenderesti?pensa, sceglie, obbliga ad avere un, questo dà più. Non è tanto la canna, sarebbe pretestuoso. Per tante malattie viene data come medicinale». Molti si chiedono se possa ...

