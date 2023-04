Mamma si lancia dal balcone con il figlio di 6 anni in braccio: il piccolo è grave, ma vivo (Di sabato 1 aprile 2023) Una donna di 37 anni questa mattina, 1 aprile 2023, intorno alle ore 8 si è lanciata dal balcone della propria abitazione con il figlio di 6 anni in braccio: lei è morta, mentre il piccolo, secondo le prime informazioni, si è salvato. La tragedia è avvenuta a Celano, nel rione di Santa Maria, comune dell’Aquila. La donna è morta sul colpo, il bambino è in gravi condizioni ricoverato nell’ospedale San Salvatore di L’Aquila. I soccorsi sono arrivati immediatamente con l’ambulanza del 118 è un elicottero che ha trasportato immediatamente il bimbo in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni riportate da Leggo, la donna si è gettata dalla finestra di casa con in braccio il figlio, nelle prime ore di questa mattina in località terrazze a ... Leggi su tpi (Di sabato 1 aprile 2023) Una donna di 37questa mattina, 1 aprile 2023, intorno alle ore 8 si èta daldella propria abitazione con ildi 6in: lei è morta, mentre il, secondo le prime informazioni, si è salvato. La tragedia è avvenuta a Celano, nel rione di Santa Maria, comune dell’Aquila. La donna è morta sul colpo, il bambino è in gravi condizioni ricoverato nell’ospedale San Salvatore di L’Aquila. I soccorsi sono arrivati immediatamente con l’ambulanza del 118 è un elicottero che ha trasportato immediatamente il bimbo in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni riportate da Leggo, la donna si è gettata dalla finestra di casa con inil, nelle prime ore di questa mattina in località terrazze a ...

