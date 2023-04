Maddalena ha ballato in un video di Aka7even (Di sabato 1 aprile 2023) Maddalena di Amici 22 ha ballato in passato all'interno di un videoclip di Aka7even, anche lui ex allievo del talent L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 1 aprile 2023)di Amici 22 hain passato all'interno di unclip di, anche lui ex allievo del talent L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Irene67821205 : @farf4lle Scusa come era vestita maddalena e che coreo ha ballato al ballottaggio? - Irene67821205 : @Alex_myprotege Come era vestita maddalena e come aveva i capelli? Quante volte ha ballato? - nonnehouno : l’unica cosa positiva di questa puntata horror è che maddalena ha ballato tante volte - farf4lle : @easyitsofia maddalena ha ballato molte voltre, tra cui i due guanti: pole dance che ha perso e sbarre che ha vinto - lavinia_nis : RT @farf4lle: @alejwzx maddalena ha fatto i guanti di sfida, il primo sulla pole dance che ha perso, il secondo sille sbarre che ha vinto.… -