“Ma lo ha detto davvero?” Barbara D’Urso scioccata dall’ospite | l’incredibile ‘uscita’ davanti alla conduttrice

La storia di Dora Piarulli ha commosso tutti: la donna di 80 anni di Camaiore (Lucca) era ricoverata in una Rsa di Aulla (Massa Carrara) contro la sua volontà. In seguito alla richiesta della figlia Anna, il giudice ha concesso all'anziana signora di tornare a casa con le dovute precauzioni. Ora grazie alla scelta del tribunale – resa nota venerdì 31 marzo – la signora Dora può fare rientro nella sua abitazione. Infatti la donna da un anno è seguita da un amministratore di sostegno che aveva deciso che non poteva può stare in casa sua. La vicenda di Dora Piarulli risale allo scorso febbraio quando l'anziana signora era finita in ospedale. Al momento delle dimissioni la presenza di un amministratore di sostegno aveva complicato il suo ritorno a casa, che inizialmente sarebbe dovuto avvenire a bordo di un'ambulanza. "Il giorno dopo mi hanno chiamato ...

