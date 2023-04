"Ma cosa dice?". La Menafra parla e Senaldi la ammutolisce: è caos in diretta (Di sabato 1 aprile 2023) Volano stracci a In Onda. Nella puntata di sabato 1 aprile su La7, Pietro Senaldi e Sara Menafra non se le mandano a dire. Il motivo? La polemica su Ignazio La Russa e sui fatti di via Rasella. "Non credo che quei dodici siano stati grandi eroi nazionali, la loro azione non ha avuto effetti sulla guerra. Semmai sulle loro carriere". Per il condirettore di Libero l'attentato "è stato un sacrificio barbaro che si poteva evitare. Hanno fatto gli eroi con le vite degli altri. È stato un attentato, lo dice la storia". Ecco allora che la collega, anche lei ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio, interviene: "Le azioni partigiane sono tutte così". E poi, rivolgendosi a Senaldi che cerca di riprendere la parola, tuona infastidita: "Adesso parlo io". "Agli ordini", replica Senaldi. "Non ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Volano stracci a In Onda. Nella puntata di sabato 1 aprile su La7, Pietroe Saranon se le mandano a dire. Il motivo? La polemica su Ignazio La Russa e sui fatti di via Rasella. "Non credo che quei dodici siano stati grandi eroi nazionali, la loro azione non ha avuto effetti sulla guerra. Semmai sulle loro carriere". Per il condirettore di Libero l'attentato "è stato un sacrificio barbaro che si poteva evitare. Hanno fatto gli eroi con le vite degli altri. È stato un attentato, lola storia". Ecco allora che la collega, anche lei ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio, interviene: "Le azioni partigiane sono tutte così". E poi, rivolgendosi ache cerca di riprendere la parola, tuona infastidita: "Adesso parlo io". "Agli ordini", replica. "Non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SusannaCeccardi : Strappare il figlio ad una madre che lo ha partorito e portato in grembo per 9 mesi per denaro è la cosa più atroce… - Giorgiolaporta : Ci sono delle lavoratrici che avrebbero subito abusi e nessuno dice nulla? Dove stanno le inchieste #Rai? Voglio s… - CLEMENTINOIENA : E qui mi parte la lacrima…. Ecco cosa dice il grande Rosario Fiorello di me… Tanti anni di sacrifici per arrivare q… - serisericae : RT @Fede_Kino: @zeropregi Ma infatti, invece de sorprendese, bisognerebbe annaje a spacca’ i denti ogni volta che dice una cosa simile. Sem… - cosedeipazzi : @_avcisoz mi fa morire dalle risate ma soprattutto perché poi mano a mano è diventato sempre più incoerente al punt… -