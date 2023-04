Lukaku | il Chelsea pone le condizioni | la cifra per l’Inter – SM

(Di sabato 1 aprile 2023) Tornato dopo quattro gol in due partite con il Belgio, Romeluadesso deve confermare il suo futuro alin questo intenso finale di stagione. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Sport Mediaset, ilha posto leper un eventuale futuro in nerazzurro del giocatore. NESSUN VINCOLO – Ultimi due mesi per Romeluper convincerea continuare a puntare su di lui. A fine stagione scade il prestito dale il belga tornerà a Londra. Dove, però, è difficilmente destinato a rimanere. I blues avrebbero aperto alla possibilità di un altro anno di prestito oneroso, ma al termine del quale non vogliono più avere nessun vincolo con l’attaccante. Per questo, se vorrà puntare su, dovrà ...

Scherzando, ma non troppo,ha di fatto ribadito la sua voglia di rimanere nerazzurro anche l'anno prossimo. Secondo gli accordi, il belga a giugno tornerà aldopo aver passato quest'...In estate il Milan , prima di puntare su De Ketelaere, aveva a lungo trattato colil ... Niente prestiti 'alla' : chi vorrà Hakim, che ha un contratto fino al 2025 ed era stato pagato 40 ...I dettagli Graham Potter ha parlato in conferenza stampa del futuro ditra Inter e. Il calciatore belga è in prestito in Italia fino al termine della stagione. PAROLE - È ancora un ...

L'Inter è concentrata sul finale di stagione che la vede protagonista in campionato, in Champions League e in Coppa Italia. La società è comunque concentrata sulle dinamiche di calciomercato, con part ...