Lukaku | il Chelsea chiama | ' Giusto finisca la stagione all' Inter e poi'

(Di sabato 1 aprile 2023) Romeluvuole restare all', ma ilpotrebbe avere altre idee. Per la prima volta Graham Potter, il tecnico dei Blues, ha parlato dell'attaccante belga attualmente in prestito ai ...

Romelu Lukaku vuole restare all'Inter, ma il Chelsea potrebbe avere altre idee. Per la prima volta Graham Potter, il tecnico dei Blues, ha parlato dell'attaccante belga attualmente in prestito ai nerazzurri. Lukaku non vuole tornare a Londra dove ritiene chiusa la sua avventura e in futuro si vede all'Inter. Lukaku è fiducioso e ha l'unico obiettivo di restare all'Inter.

Potter, allenatore dei Blues, lancia segnali dopo i 7 gol negli ultimi 40 giorni: “In estate avremo una decisione importante da prendere. Su di lui e sul suo futuro con noi” ...Il belga è reduce da quattro reti in due gare con la nazionale, ma in campionato nel 2023 ha battuto il portiere avversario solo dal dischetto. In un San Siro praticamente esaurito, punta a sbloccarsi ...