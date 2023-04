Lukaku ai dirigenti | 'Resterò' Ma l'Inter sonda altri attaccanti sul mercato

(Di sabato 1 aprile 2023) Romeluvuole (ri)prendersi l'sulle spalle. Galvanizzato dai 4 gol segnati in nazionale contro la Svezia di Ibra e la Germania,...

Nei giorni scorsi, scherzando con inerazzurri e pure con chi frequenta quotidianamente ... Fiduciaè nel momento psicologicamente più favorevole della sua stagione. Le nazionali ...In attesa di scoprire quali saranno le mosse del club nerazzurro nel reparto avanzato, i... ma prima dovrà decidere se rinnovare o meno il prestito di Romeluper un'altra stagione. In ...E poi c'è l'affare, da sistemare, probabilmente dopo aprile. Un mese che dovrà dire aidell'Inter se il centravantone belga è utile alla causa. Infine, come detto, c'è Chalobah, il ...

Lukaku ai dirigenti: 'Resterò'. Ma l'Inter sonda altri attaccanti sul ... Calciomercato.com

Il belga è reduce da quattro reti in due gare con la nazionale, ma in campionato nel 2023 ha battuto il portiere avversario solo dal dischetto. In un San Siro praticamente esaurito, punta a sbloccarsi ...Romelu Lukaku va verso una maglia da titolare con la Fiorentina, intanto ha mandato due messaggio: uno a Inzaghi, l'altro alla società ...