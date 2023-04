(Di sabato 1 aprile 2023) La lettera di Musk &co e il provvedimento del Garante chiedono uno stop dell'Intelligenza artificiale generativa. Il filosofo del digitale spiega che strumenti come GPT nelle sue varie versioni sono utilissimi. E che i veri rischi sono disinformazione, manipolazione, e potere di controllo. La soluzione? Regole

Luciano Floridi: "Bloccare Chat Gpt è una misura draconiana. Impariamo a usarlo e facciamo le leggi" L'HuffPost

La lettera di Musk &co e il provvedimento del Garante chiedono uno stop dell'Intelligenza artificiale generativa. Il filosofo di internet spiega che Chat Gpt4 ...