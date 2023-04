Lotta al colesterolo | ecco la lista dei cibi che ne contengono di più

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 1 aprile 2023) Cibo e: quali alimentano rischiano di far aumentare eccessivamente questa molecola nel nostro organismo? Scopriamolo insieme. Ilé una molecola che contribuisce alla sintesi di ormoni sessuali, del cortisolo, dei sali biliari, degli acidi e di numerosi altri ormoni della corteccia surrenale. La sua funzione nell’organismo é indispensabile per il corretto funzionamento del sistema nervoso centrale, del sistema endocrino e del sistema immunitario. Ogni giorno l’organismo umano produce tra uno e due grammi di– ILoveTrading.itParte delprodotto dal nostro organismo avviene a livello epatico ed endogeno, per circa 1-2 grammi al giorno, mentre parte deriva dagli alimenti che assumiamo. Per questo motivo, quando superiamo il livello di guardia della quantità di ...