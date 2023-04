L'orca Lolita tornerà libera dopo 50 anni. La vittoria degli animalisti (Di sabato 1 aprile 2023) In cattività al Miami Seaquarium da oltre 50 anni, l'orca verrà trasferita nel Pacifico, da dove viene, ma per farlo dovrà affrontare un lunghissimo periodo di riabilitazione per tornare ad essere autosufficiente Leggi su vanityfair (Di sabato 1 aprile 2023) In cattività al Miami Seaquarium da oltre 50, l'verrà trasferita nel Pacifico, da dove viene, ma per farlo dovrà affrontare un lunghissimo periodo di riabilitazione per tornare ad essere autosufficiente

