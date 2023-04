L' opposizione in Kenya | ' Usa chiudono gli occhi sui diritti'

(Di sabato 1 aprile 2023) Il leader dell'del, Raila Odinga, ha accusato l'ambasciatrice statunitense in, Meg Whitman, di "aver chiuso gli" sulle elezioni nazionali dello scorso agosto 2022 che, a ...

La zona, composta per lo più da baracche, è da giorni teatro di manifestazioni organizzate dal principale fronte di opposizione del Paese, l'Azimio la Umoja - One Coalition guidato da Raila Odinga. Sullo sfondo l'aumento del costo della vita che colpisce in particolare la popolazione meno abbiente. LE PROTESTE A NAIROBI Il 20 marzo a Nairobi, capitale del Kenya.

In Kenya, un agente di polizia è morto e altri 20 sono rimasti feriti in maniera grave durante le proteste antigovernative a Kisumu, roccaforte dell'opposizione guidata da Raila Odinga.