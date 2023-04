L'ong antifascista, Beppe arcobaleno e l'Ue anti-italiana: il podio dei peggiori (Di sabato 1 aprile 2023) La Louise Michel calpesta le legge e poi piagnucola. Il sindaco ribelle a Bruxelles infanga l'Italia. L'Europa traffica coi tedeschi sull'e-fuel e attacca la Meloni sulle coppie gay. Ecco i peggiori della settimana Leggi su ilgiornale (Di sabato 1 aprile 2023) La Louise Michel calpesta le legge e poi piagnucola. Il sindaco ribelle a Bruxelles infanga l'Italia. L'Europa traffica coi tedeschi sull'e-fuel e attacca la Meloni sulle coppie gay. Ecco idella settimana

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gaetano_fortini : RT @ChiodiDonatella: Amici di @Repubblica, passi per '#antifascista', aggettivo che secondo voi fa tanto fico da ficcarlo ovunque. Pure su… - FabryWrath : RT @ChiodiDonatella: Amici di @Repubblica, passi per '#antifascista', aggettivo che secondo voi fa tanto fico da ficcarlo ovunque. Pure su… - nuti_sergio : @LegaSalvini Se non si dice antifascista non sei alla moda.... ONG collusi con gli scafisti! - petregiamp : RT @hiboss_hiboss: E' quasi più pittata di Fedez... Un’antifascista con la sindrome del Messia: chi è Pia Klemp, il capitano della nave On… - nienagoti : Emergenza sbarchi, venti giorni di fermo alla Ong della comandante antifascista -