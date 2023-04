Liverpool, Klopp amaro: «Non so come spiegare questo 4-1» (Di sabato 1 aprile 2023) Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato dopo la brutta sconfitta dei Reds contro il Manchester City: le dichiarazioni Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato a BT Sport dopo il pesante ko con il Manchester City. LE PAROLE – «Questa è una partita che dobbiamo utilizzare, purtroppo aggiungerei, per chiarire che certe cose non devono verificarsi. Non possiamo perdere i duelli nei momenti decisivi. Non possiamo essere così aperti. Non è possibile, ma purtroppo è accaduto. Dovrei spiegarlo, ma non saprei come. Posso giusto descriverlo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 aprile 2023) Jurgen, tecnico del, ha parlato dopo la brutta sconfitta dei Reds contro il Manchester City: le dichiarazioni Jurgen, tecnico del, ha parlato a BT Sport dopo il pesante ko con il Manchester City. LE PAROLE – «Questa è una partita che dobbiamo utilizzare, purtroppo aggiungerei, per chiarire che certe cose non devono verificarsi. Non possiamo perdere i duelli nei momenti decisivi. Non possiamo essere così aperti. Non è possibile, ma purtroppo è accaduto. Dovrei spiegarlo, ma non saprei. Posso giusto descriverlo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

