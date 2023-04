LIVE Turchi-Masson | Mondiale IBO pesi cruiser 2023 in DIRETTA | manca un combattimento alla sfida

(Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:30 Si è ritirato Amoragam, quindi Larfield (giovane molto considerato in Australia) vince dopo sei round. Ora Hawker-Brown, poi. 11:50 Buongiorno a tutti. Si devono ancora disputare due combattimenti prima di: Sunan Amoragam-Vegas Larfield (piuma) e Rebecca Hawker-Carisse Brown (femminile IBA piuma). Sarà poi la volta del nostro pugile. La carica di FabioBuona giornata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenutideltra Fabioe Floydvalido per la conquista delIBO dei...

LIVE Turchi-Masson, Mondiale IBO pesi cruiser 2023 in DIRETTA: il toscano va a caccia della cintura in Australia OA Sport

La diretta live dell'incontro di boxe Fabio Turchi - Floyd Masson, valido per il Mondiale IBO Cruiser (DIRETTA) ...Buona giornata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del combattimento tra Fabio Turchi e Floyd Masson valido per la conquista del Mondiale IBO dei pesi cruiser. Si va sul ring ...