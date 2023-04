LIVE Turchi-Masson | Mondiale IBO pesi cruiser 2023 in DIRETTA | inizia il combattimento!

Leggi su oasport

(Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2?vuole il centro del ring, lavora con qualche montante e gancio. Convince di più. 1? Fase ovviamente di studio in questo primo minuto. PRIMO ROUND 13:18 Fuori il tenore, fuori i secondi, SI PARTE! 13:17 Lo stesso Raffaele Pierno interpreta anche Advance Australia Fair, l’inno nazionale australiano. 13:16 L’inno di Mameli è interpretato da Raffaele Pierno, tenore napoletano che fa la spola tra l’Italia e l’Australia. 13:15 Ed ecco l’ingresso sul ring di, molto carico e avvolto in un cappuccio bianco. 13:13 Ed eccolo Fabio, viene ora annunciato, accolto dal rosso fuoco che lo porta verso il ring! 13:10 Andremo oggi a scoprire meglio anche la forza fisica di, ragione per la quale l’australiano è noto. Rimane da vedere ...