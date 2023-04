LIVE Turchi-Masson | Mondiale IBO pesi cruiser 2023 in DIRETTA | battaglia intensa tra Stone Crusher e l’australiano dopo quattro round

(Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASESTO3?continua a usare il montante dalla distanza corta,però risponde con il gancio destro che ancora una volta va a segno a volto. E nei secondi finali fa più di tutto per prendersi questa ripresa, al momento l’italiano dovrebbe averne vinte tre. 2? Richiamo dell’arbitro ache cerca di colpire sotto la cintura, arrivano le scuse. 1? Gran diretto sinistro dial volto di, il colpo più bello messo a segno finora! QUINTO3? Si chiude la ripresa,che riesce a inserire tre ganci, ma c’è anche una ferita sotto l’occhio destro per. 2? Fase intensissima, gancio di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : DIRETTA LIVE - Fabio Turchi, voglia di vincere e convincere: Stone Crusher sfida Floyd Masson a Brisbane, in palio… -

"Quando lessi su Facebook che era in cerca di cantanti e musicistiper reinterpretare vecchi ... Tant'è che per un anno siamo stati unaband e nient'altro. Ma poi, sai, abbiamo preso il volo ..., desiderosi di riscattare la recente esclusione dal Mondiale, hanno iniziato bene il loro percorso di qualificazione battendo per 1 - 2 l'Armenia. Le reti di Kokcu e Aturkoglu, hanno ..., desiderosi di riscattare la recente esclusione dal Mondiale, hanno iniziato bene il loro percorso di qualificazione battendo per 1 - 2 l'Armenia. Le reti di Kokcu e Aturkoglu, hanno ...

LIVE Turchi-Masson, Mondiale IBO pesi cruiser 2023 in DIRETTA: ci siamo, il momento del combattimento è arrivato OA Sport

La diretta live dell'incontro di boxe Fabio Turchi - Floyd Masson, valido per il Mondiale IBO Cruiser (DIRETTA) ...Buona giornata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del combattimento tra Fabio Turchi e Floyd Masson valido per la conquista del Mondiale IBO dei pesi cruiser. Si va sul ring ...