LIVE – Torneo di Viareggio 2023, semifinali: i risultati in DIRETTA (Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di verdetti al Torneo di Viareggio. L’edizione 2023 si appresta a vivere le semifinali e a conoscere le due finaliste. A differenza della scorsa stagione, il quadro delle semifinali è tutto italiano e tutto di targa Serie A. Fiorentina e Sassuolo giocheranno al ‘Buon Riposo’ di Seravezza alle 14:00 di sabato 1 aprile. Alle 18:00 invece toccherà a Torino e Bologna scendere in cmpo al ‘Masini’ di Santa Croce sull’Arno. Sportface.it vi offrirà i risultati in tempo reale, una DIRETTA testuale e tanti approfondimenti. risultati E CLASSIFICHE DEL Torneo IL REGOLAMENTO DEL Torneo IL CALENDARIO DEL Torneo L’ALBO D’ORO DEL Torneo TABELLONE E ACCOPPIAMENTI DEL ... Leggi su sportface (Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di verdetti aldi. L’edizionesi appresta a vivere lee a conoscere le due finaliste. A differenza della scorsa stagione, il quadro delleè tutto italiano e tutto di targa Serie A. Fiorentina e Sassuolo giocheranno al ‘Buon Riposo’ di Seravezza alle 14:00 di sabato 1 aprile. Alle 18:00 invece toccherà a Torino e Bologna scendere in cmpo al ‘Masini’ di Santa Croce sull’Arno. Sportface.it vi offrirà iin tempo reale, unatestuale e tanti approfondimenti.E CLASSIFICHE DELIL REGOLAMENTO DELIL CALENDARIO DELL’ALBO D’ORO DELTABELLONE E ACCOPPIAMENTI DEL ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Its_Iperurania : RT @lorenzofares: Luca #Nardi ???? è entrato nel main draw del torneo #ATP250 dell'Estoril ???? In tabellone erano già entrati Marco #Cecchina… - FillerNero : RT @lorenzofares: Luca #Nardi ???? è entrato nel main draw del torneo #ATP250 dell'Estoril ???? In tabellone erano già entrati Marco #Cecchina… - TotuFN : - Fprime86 : RT @lorenzofares: Luca #Nardi ???? è entrato nel main draw del torneo #ATP250 dell'Estoril ???? In tabellone erano già entrati Marco #Cecchina… - TuttocalcioS : RT @lorenzofares: Luca #Nardi ???? è entrato nel main draw del torneo #ATP250 dell'Estoril ???? In tabellone erano già entrati Marco #Cecchina… -