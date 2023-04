LIVE Sinner-Alcaraz 4-1, ATP Miami 2023 in DIRETTA: c’è il break dell’azzurro! (Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Esce di un soffio il rovescio lungolinea di Sinner che sarebbe stato vincente. 40-40 Largo il rovescio di Alcaraz dopo uno scambio lungo. Sinner resta nel game. A-40 Sassata al centro di Alcaraz a 212 km/h. 40-40 Doppio fallo di Alcaraz. A-40 Servizio vincente dello spagnolo, che si fa sentire con un urlo. 40-40 Risposta profonda di rovescio di Sinner, in rete il diritto di Alcaraz. Bisogna stare lì con la testa punto su punto. 40-30 Serve&volley di Alcaraz, che a rete dimostra di essere a suo agio. 30-30 Palla corta di Alcaraz, Sinner ci arriva benissimo, poi sbaglia un comodissimo smash. Ecco, queste sono le leggerezze da evitare ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA-40 Esce di un soffio il rovescio lungolinea diche sarebbe stato vincente. 40-40 Largo il rovescio didopo uno scambio lungo.resta nel game. A-40 Sassata al centro dia 212 km/h. 40-40 Doppio fallo di. A-40 Servizio vincente dello spagnolo, che si fa sentire con un urlo. 40-40 Risposta profonda di rovescio di, in rete il diritto di. Bisogna stare lì con la testa punto su punto. 40-30 Serve&volley di, che a rete dimostra di essere a suo agio. 30-30 Palla corta dici arriva benissimo, poi sbaglia un comodissimo smash. Ecco, queste sono le leggerezze da evitare ...

