LIVE Sassuolo-Inter U19, Campionato Primavera 1: segui la partita in diretta (Di sabato 1 aprile 2023) Sassuolo-Inter U19 è l’incontro valido per la venticinquesima giornata del Campionato Primavera 1 2022/2023: segui LIVE la partita su Inter-News.it con la cronaca testuale aggiornata in diretta, azione per azione. L’Inter Under-19 di Cristian Chivu sfida il Sassuolo allenato da Emiliano Bigica. Calcio d’inizio previsto alle ore 13 presso lo stadio Breda di Sesto San Giovanni. N.B. Gli utenti dell’applicazione e della versione AMP del sito potranno seguire la diretta testuale a questo indirizzo: ... Leggi su inter-news (Di sabato 1 aprile 2023)U19 è l’incontro valido per la venticinquesima giornata del1 2022/2023:lasu-News.it con la cronaca testuale aggiornata in, azione per azione. L’Under-19 di Cristian Chivu sfida ilallenato da Emiliano Bigica. Calcio d’inizio previsto alle ore 13 presso lo stadio Breda di Sesto San Giovanni. N.B. Gli utenti dell’applicazione e della versione AMP del sito potrannore latestuale a questo indirizzo: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sassuolonews : Sassuolo Inter Primavera LIVE: cronaca, formazioni, risultato in diretta - fcin1908it : Primavera, Sassuolo-Inter formazioni ufficiali: rientrano Kassama e Nezirevic - FcInterNewsit : LIVE PRIMAVERA - Sassuolo-Inter, al Ricci in palio 3 punti pesanti in chiave playoff: le scelte ufficiali di Chivu - CanaleSassuolo : DIRETTA Sassuolo-Modena Under 15: dal Mapei FC il live del derby 2008 - MondoPrimavera : Sampdoria e Sassuolo si giocano l'accesso alle semifinali di #ViareggioCup Segui la gara LIVE ???? -