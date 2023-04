LIVE – Napoli-Milan, Spalletti in conferenza stampa (DIRETTA) (Di sabato 1 aprile 2023) Il Napoli, dopo uno strepitoso percorso per gran parte parte della stagione, vuole continuare a stupire tutti anche nel match contro il Milan valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Gli azzurri vogliono portare a casa un’altra grande vittoria davanti a proprio tifosi per avvicinarsi ulteriormente ala conquista dello Scudetto. Nella giornata odierna di sabato 1 aprile, il tecnico del club partenopeo Luciano Spalletti, parlerà in conferenza stampa per presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. COME SEGUIRE LA conferenza Sportface.it seguirà il tutto in DIRETTA attraverso degli aggiornamenti in tempo reale. PER AGGIORNARE LA DIRETTA FARE REFRESH O CLICCARE F5 ... Leggi su sportface (Di sabato 1 aprile 2023) Il, dopo uno strepitoso percorso per gran parte parte della stagione, vuole continuare a stupire tutti anche nel match contro ilvalevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Gli azzurri vogliono portare a casa un’altra grande vittoria davanti a proprio tifosi per avvicinarsi ulteriormente ala conquista dello Scudetto. Nella giornata odierna di sabato 1 aprile, il tecnico del club partenopeo Luciano, parlerà inper presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. COME SEGUIRE LASportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. PER AGGIORNARE LAFARE REFRESH O CLICCARE F5 ...

