LIVE – Napoli-Brescia 44-55 Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

Il RISULTATO in DIRETTA LIVE di Napoli-Brescia, sfida valida come ventiquattresima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Testa a testa molto importante nelle zone basse di classifica, visto che i partenopei hanno appena 16 punti, mentre i Bresciani solo due in più. Gli uomini di coach Magro, in particolare, arrivano con il morale alle stelle dopo la vittoria contro l'Olimpia Milano, mentre i padroni di casa hanno battuto Trento. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 1 aprile sul parquet del PalaBarbuto, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO CAMPIONATO DIRITTI TV STAGIONE

