LIVE – MotoGP | Sprint Race GP Argentina 2023 in DIRETTA

(Di sabato 1 aprile 2023) Lascritta dellaal Gran Premio d’, seconda tappa del Mondialedi. Dopo le qualifiche che hanno decretato la griglia di partenza, i piloti sono pronti a scendere in pista sul circuito di Termas de Rio Hondo, alle ore 20 di sabato 1 aprile, per la mini-gara che anticipa il principale evento di domenica, e che vedrà i piloti affrontarsi su un numero ridotto di giri. DOVE VEDERLA INSportface.it seguirà tutta la programmazione del GP d’con aggiornamenti in tempo reale tramite dirette testuali, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti. PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 GIRO 1 – Inizio difficile per Bagnaia, che perde quattro ...

I piloti della MotoGP partiranno con questo schieramento sia per la Sprint di stasera sia per la gara di domenica. Questa sera, alle 20:00, andrà invece in scena la già citata Sprint della classe regina.

LIVE GP di Argentina: qualifiche e Sprint in diretta La Gazzetta dello Sport

Abbiamo appena archiviato il Gran Premio del Portogallo, che ha dato il via alla stagione con il dominio di Pecco Bagnaia, ma è già tempo di voltare pagina, perché questo fine settimana la MotoGP sbar ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DI ARGENTINA LA CRONACA DELLE QUALIFICHE 19.32 In pole position c’è sempre Marquez, ma stavolta non Marc: prima pole in carriera ...