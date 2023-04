LIVE – MotoGP | GP Argentina 2023 | le qualifiche in DIRETTA

(Di sabato 1 aprile 2023) Lascritta delleal Gran Premio d’, valevole per il secondo appuntamento della stagionedi. Dopo la terza e ultima sessione di prove libere del weekend, i piloti sono pronti a scendere in pista sul circuito di Termas de Rio Hondo, alle ore 15:50 di sabato 1 aprile per decidere la griglia di partenza. DOVE VEDERE LESportface.it seguirà tutta la programmazione del GP d’con aggiornamenti in tempo reale tramite dirette testuali, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti. PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportMotoGP : ?????????? ?????????????????? ?????? ?????????? ???????? LIVE ? - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2023 #ArgentinaGP #Motorionline Il #12 dell'Aprilia è reduce dal secondo posto del GP del Portogallo -… - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2023 #ArgentinaGP #Motorionline Il #12 dell'Aprilia è reduce dal secondo posto del GP del Portogallo… - RobertaFazio7 : RT @SkySportMotoGP: Morbidelli è partito subito bene LIVE -

Sabato 2 aprile 2023 13:35 prove libere 3 Moto3 14:20 prove libere 3 Moto2 15:05 prove libere 315:45 qualifiche16:40 Paddock17:30 Paddock17:45 qualifiche Moto3 18:40 ...La gara diè in programma domenica alle 19: in diretta tv su Sky Sport, Sky Sport Uno e in streaming su NOW GP ARGENTINA, LE PROVE LIBEREIl Termas de Rio Hondo Circuit dista 6 ...La gara diè in programma domenica alle 19: in diretta tv su Sky Sport, Sky Sport Uno e in streaming su NOW GP ARGENTINA, LE PROVE LIBEREIl Termas de Rio Hondo Circuit dista 6 ...

LIVE MotoGP, GP Argentina 2023 in DIRETTA: Bagnaia va all’attacco delle Aprilia OA Sport

Alle 15.45, ora italiana, scatterà il primo turno di prove sul circuito di Termas de Rio Hondo. Purtroppo il meteo non sembra sorridere ai piloti, con le prime gocce d'acqua… Leggi ...19.25 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del GP d’Argentina, classe MotoGP. Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE ...