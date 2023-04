LIVE MotoGP | GP Argentina 2023 in DIRETTA | griglia di partenza | A Marquez precede Bezzecchi e Bagnaia Alle 20 00 la Sprint!

(Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADIDEL GP DI16.43 Appuntamento20.00 per la Sprint Race: vi aspettiamo! Un saluto sportivo. 16.42 La classifica della Q2: 1 73 A.SPA Gresini RacingDUCATI 1:43.8812 72 M.ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1:44.0533 1 F.ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1:44.7394 21 F.MORBIDELLI ITA Monster Energy YamahaYAMAHA 1:45.982 5 12 M.VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1:46.326 6 5 J.ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1:46.4637 10 L.MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1:46.588 8 89 J.MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1:46.635 9 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1:46.967 10 20 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportMotoGP : ?????????? ?????????????????? ?????? ?????????? ???????? LIVE ? - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2023 #ArgentinaGP #Motorionline Il pilota del Team @GresiniRacing ha preceduto #Bezzecchi e #Bagnaia… - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2023 #ArgentinaGP #Motorionline Il pilota del Team @GresiniRacing ha preceduto #Bezzecchi e… - Cos_lettuce : RT @gponedotcom: Su pista bagnata Alex supera la Q1 e si prende la prima pole in MotoGP rischiando con le slick. Bezzecchi e Pecco in prima… - gponedotcom : Su pista bagnata Alex supera la Q1 e si prende la prima pole in MotoGP rischiando con le slick. Bezzecchi e Pecco i… -

In corso le qualifiche a Termas de Rio Hondo in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sporte in streaming su NOW: si corre su pista bagnata. Dopo la pioggia caduta nella notte, ha ripreso a piovere proprio all'inizio delle FP3, con Bagnaia miglior tempo in 1:41.029. Gara sprint alle ...Qualifiche Gp Argentina,2023. Circuito di Termas de Rio Hondo, 1 aprile 2023 Q1. Inizio, ore 15.50 Abbonati qui a Now - TV per vedere lain diretta ...... con ampio spazio anche sul canale all news Sky Sport 24 con highlights e intervistecon ... finale Sinner - Alcaraz (diretta su Sky Sport Tennis e al termine dellaanche su Sky Sport Uno) A ...

LIVE GP di Argentina: qualifiche e Sprint in diretta La Gazzetta dello Sport

MotoGP Gp Argentina Qualifiche - I piloti che hanno azzardato le slick durante le qualifiche del Gran Premio d'Argentina classe MotoGP, sono stati ripagati. Ad ottenere la pole position, la prima in T ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.31 Pole di Alex Marquez in 1’43881 con la Ducati Gresini. Ve lo avevamo detto: Alex Marquez arriva dalla Q1…2° Bezzecchi a 0.172, 3° Bagnaia a 0.858. I pr ...