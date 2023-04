LIVE MotoGP, GP Argentina 2023 in DIRETTA: dalle 15.10 le P3, Bagnaia testa il passo gara (Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.45 Alle spalle delle due RS-GP, si sono inserite ben cinque Ducati dal terzo al settimo posto nella P2 e quindi anche nella classifica combinata. Marco Bezzecchi è il migliore degli italiani e della pattuglia di Borgo Panigale con la Desmosedici GP22 del team Mooney VR46 a 249 millesimi dalla vetta, precedendo il teammate Luca Marini (4° a 0.315), Johann Zarco (5° a 0.391), il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia (6° a 0.426) e Jorge Martin (7° a 0.488). 14.41 Giornata eccezionale per la casa di Noale, con Aleix Espargarò che ha siglato il miglior tempo di giornata in 1’38?518 rifilando 162 millesimi al compagno di squadra Maverick Viñales nel time-attack di fine turno. 14.37 L’Aprilia ha completato un venerdì da urlo a Termas de Rio Hondo e fa doppietta anche nella seconda ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.45 Alle spalle delle due RS-GP, si sono inserite ben cinque Ducati dal terzo al settimo posto nella P2 e quindi anche nella classifica combinata. Marco Bezzecchi è il migliore degli italiani e della pattuglia di Borgo Panigale con la Desmosedici GP22 del team Mooney VR46 a 249 millesimi dalla vetta, precedendo il teammate Luca Marini (4° a 0.315), Johann Zarco (5° a 0.391), il campione del mondo in carica Francesco(6° a 0.426) e Jorge Martin (7° a 0.488). 14.41 Giornata eccezionale per la casa di Noale, con Aleix Espargarò che ha siglato il miglior tempo di giornata in 1’38?518 rifilando 162 millesimi al compagno di squadra Maverick Viñales nel time-attack di fine turno. 14.37 L’Aprilia ha completato un venerdì da urlo a Termas de Rio Hondo e fa doppietta anche nella seconda ...

