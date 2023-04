LIVE MotoGP | GP Argentina 2023 in DIRETTA | Brad Binder vince la Sprint Race | Bezzecchi-Marini sul podio | Bagnaia sesto

(Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DILA CRONACA DELLE QUALIFICHE 20.32 La nostradelladel GP d’termina qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per analisi e approfondimenti. Un caro saluto e buona serata a tutti! 20.30 Chi ha deluso è l’Aprilia che dopo le grandi libere del venerdì, oggi si è spenta tra qualifiche e. 20.29 Questa la classifica della: 1 33 B.19:56.873 2 72 M.+0.072 3 10 L.+0.877 4 21 F. MORBIDELLI +2.354 5 73 A. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportMotoGP : ???????? ?????????????? ?????????????????? ???? ??^ ???????? ???? ???????????? Dietro di lui 3 italiani: Bezzecchi, Bagnaia e Morbidelli Alle 20 la Ga… - SkySportMotoGP : ?????????? ?????????????????? ?????? ?????????? ???????? LIVE ? - gponedotcom : Brad autore di una partenza sontuosa vince resistendo nel finale alla coppia VR46. Grande 4° Franco Morbidelli, poi… - Motorsport_IT : #MotoGP | Seguite LIVE con - SkySportMotoGP : ?? ???????? ???? ?????????????? Bagnaia e Bezzecchi in lotta per la 4^ posizione IL LIVE -

... in programma alle 20:00 e in diretta sia su Sky Sport(canale 208) che, in chiaro, su TV8. ... con la gara che prenderà il via alle 17:15 italiane , anche in questopure su TV8.01:30 Motomondiale - Buon pomeriggio cari lettori di FormulaPassion.it appassionati die bentrovati con l'appuntamento dedicato alla cronaca diretta della Sprint di Termas de Rio Hondo , sede della seconda gara del campionato mondiale 2023 della classe regina. I 18 centauri sono ...Bagnaia Abbonati qui a Now - TV per vedere lain diretta ...

LIVE GP di Argentina: Sprint Race in diretta La Gazzetta dello Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DI ARGENTINA LA CRONACA DELLE QUALIFICHE VINCE BRAD BINDER! Ma è un grandissimo Marco Bezzecchi secondo e Luca Marini terzo! All ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VINCE BRAD BINDER! Ma è un grandissimo Marco Bezzecchi secondo e Luca Marini terzo! Alla fine chiude sesto Pecco Bagnaia. -1 Staccata perfetta di Binder, ma o ...