LIVE MotoGP | GP Argentina 2023 in DIRETTA | Brad Binder davanti a tutti | Morbidelli e Marini inseguono da vicino

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportMotoGP : ???????? ?????????????? ?????????????????? ???? ??^ ???????? ???? ???????????? Dietro di lui 3 italiani: Bezzecchi, Bagnaia e Morbidelli Alle 20 la Ga… - SkySportMotoGP : ?????????? ?????????????????? ?????? ?????????? ???????? LIVE ? - Motorsport_IT : #MotoGP | Seguite LIVE con - SkySportMotoGP : ?? ???????? ???? ?????????????? Bagnaia e Bezzecchi in lotta per la 4^ posizione IL LIVE - poesiadeimotori : Eccoci live #MotoGP -

Bagnaia Abbonati qui a Now - TV per vedere lain diretta ......00 , con la seconda prova del mondiale che sarà trasmessa in diretta da Sky Sport(canale 208). Questa sera, alle 20:00, andrà invece in scena la già citata Sprint della classe regina,...Gara sprint alle 20su Sky Sport Uno Il sabato del GP Argentina prosegue con la gara sprint, in programma alle 20, da seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport(...

LIVE GP di Argentina: Sprint Race in diretta La Gazzetta dello Sport

19.20 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint Race del Gran Premio d’Argentina del Mondiale di MotoGP 2023. 16.39 Bezzecchi è sempre più un fattore: sarà un osso ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VINCE BRAD BINDER! Ma è un grandissimo Marco Bezzecchi secondo e Luca Marini terzo! Alla fine chiude sesto Pecco Bagnaia. -1 Staccata perfetta di Binder, ma o ...