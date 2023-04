LIVE MotoGP | GP Argentina 2023 in DIRETTA | Bagnaia il migliore delle P3 su asfalto umido | dalle 15 50 le qualifiche

(Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.42 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: POS # RIDER GAP 1 1 F.1:41.029 2 72 M. BEZZECCHI +0.035 3 42 A. RINS +0.112 4 12 M. VIÑALES +0.360 5 73 A. MARQUEZ +0.500 6 25 R. FERNANDEZ +0.677 7 36 J. MIR +0.701 8 30 T. NAKAGAMI +1.117 9 41 A. ESPARGARO +1.202 10 37 A. FERNANDEZ +1.320 15.40 BANDIERA A SCACCHI!!! 15.39 Migliora la sua posizione Quartararo, ma è 12° il francese a 1.659 dalla vetta. Prova a ridestarsi il pilota della Yamaha, le sue difficoltà proseguono. 15.39 1:43.195 per Quartararo che migliora incredibilmente, ma perché il crono precedente era davvero molto lento. 15.38 In queste condizioni di, molto difficile migliorare i crono. 15.37 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportMotoGP : ?????????? ?????????????????? ?????? ?????????? ???????? LIVE ? - corsedimoto : LIVE MOTOGP - La diretta delle qualifiche MotoGP del GP dell'Argentina 2023. Il racconto di Q1 e Q2 con tempi, clas… - NOWTV_It : Ci siamo! Oggi è Quali e Sprint Day!!! Tutto LIVE su Sky sport, in streaming su NOW #QuestaèNOW #MotoGP #ArgentinaGP - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2023 #ArgentinaGP #Motorionline Live timing e commento dal circuito di Termas de Rio Hondo - https://t.… - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2023 #ArgentinaGP #Motorionline Live timing e commento dal circuito di Termas de Rio Hondo - -

Qualifiche Gp Argentina,2023. Circuito di Termas de Rio Hondo, 1 aprile 2023 Q1. Inizio, ore 15.50 Abbonati qui a Now - TV per vedere lain diretta ...Qualifiche alle 15:50, gara sprint alle 20 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sporte in streaming su NOW Libere 3: 1° Bezzecchi, 2° Bagnaia, 3° Aleix Espargaró... con ampio spazio anche sul canale all news Sky Sport 24 con highlights e intervistecon ... finale Sinner - Alcaraz (diretta su Sky Sport Tennis e al termine dellaanche su Sky Sport Uno) A ...

MotoGP, GP Argentina: le prove libere 3 LIVE, qualifiche alle 15:50 Sky Sport

La cronaca di tutte le fasi fondamentali delle qualifiche del Gp d'Argentina, valevole per il mondiale MotoGP 2023.Abbiamo appena archiviato il Gran Premio del Portogallo, che ha dato il via alla stagione con il dominio di Pecco Bagnaia, ma è già tempo di voltare pagina, perché questo fine settimana la MotoGP sbar ...