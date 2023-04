LIVE MotoGP | GP Argentina 2023 in DIRETTA | Bagnaia deve arginare le Aprilia tra qualifiche e Sprint Race

(Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire il sabato del GP d’in tv/streaming – La presentazione del GPBuongiorno e bentrovati alladel sabato del fine-settimana in, secondo round del Mondialedi. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo si prospetta una giornata molto intensa, che avrà le prove libere 3, lee la. In altre parole, i piloti non si annoieranno di certo e dovranno spingere in maniera importante per trovare la quadra. Francescoe la Ducati saranno gli osservati speciali, dopo quanto accaduto nel primo giorno di prove libere e considerando il doppio successo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportMotoGP : ?????????? ?????????????????? ?????? ?????????? ???????? LIVE ? - Ftbnews24 : #MotoGP, Argentina LIVE: super Aprilia anche in FP2 con Espargaro davanti a Vinales, Bagnaia chiude 6° #MotoGp - rtl1025 : ??? La #MotoGP corre questo weekend in #Argentina! Oggi le qualifiche e la gara sprint, domani alle 19:00 la gara. C… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2023 #ArgentinaGP #Motorionline Il #12 dell'Aprilia è reduce dal secondo posto del GP del Portogallo -… -

... prove libere 3 Moto3 Ore 14.20: prove libere 3 Moto2 Ore 15.05: prove libere 3Ore 15.45: qualificheOre 16.40: PaddockOre 17.30: PaddockOre 17.45: qualifiche Moto3 Ore 18.La gara diè in programma domenica alle 19: in diretta tv su Sky Sport, Sky Sport Uno e in streaming su NOW GP ARGENTINA, LE PROVE LIBEREIl Termas de Rio Hondo Circuit dista 6 ...La gara diè in programma domenica alle 19: in diretta tv su Sky Sport, Sky Sport Uno e in streaming su NOW GP ARGENTINA, LE PROVE LIBEREIl Termas de Rio Hondo Circuit dista 6 ...

LIVE MotoGP, GP Argentina 2023 in DIRETTA: Bagnaia va all’attacco delle Aprilia OA Sport

La giornata sarà trasmessa interamente in diretta tv sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP (canale 208 ... le qualifiche in diretta anche sul nostro sito con il nostro live, e dalle 20 anche la ...Come seguire, live in tv su Sky Sport MotoGP, le qualifiche e la Sprint del secondo Gran Premio in diretta anche su Tuttosport.com ...