LIVE Moto3, GP Argentina 2023 in DIRETTA: non migliorano i tempi, pista ancora bagnata (Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP, QUALIFICHE E SPRINT RACE DI MOTOGP 14.04 Questi i tempi delle P3 finora: 1 53 D. ÖNCÜ 1:55.771 2 19 S. OGDEN +1.012 3 16 A. MIGNO +1.245 4 63 S. AZMAN +1.427 5 92 D. ALMANSA +1.463 6 38 D. SALVADOR +1.593 7 48 I. ORTOLÁ +1.612 8 7 F. FARIOLI +1.701 9 54 R. ROSSI +1.857 10 64 M. AJI +1.943 14.02 Che gran tempo di Deniz Oncu! 1:55.771 e prima posizione nella sessione per dispersione. 14.01 Sempre più probabile che i primi 14 di ieri saranno quelli ammessi DIRETTAmente al Q2: difficile che la pista si asciughi in questi ultimi 10 minuti. 13.59 ancora Ogden! 1:56.832: tempi ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP, QUALIFICHE E SPRINT RACE DI MOTOGP 14.04 Questi idelle P3 finora: 1 53 D. ÖNCÜ 1:55.771 2 19 S. OGDEN +1.012 3 16 A. MIGNO +1.245 4 63 S. AZMAN +1.427 5 92 D. ALMANSA +1.463 6 38 D. SALVADOR +1.593 7 48 I. ORTOLÁ +1.612 8 7 F. FARIOLI +1.701 9 54 R. ROSSI +1.857 10 64 M. AJI +1.943 14.02 Che gran tempo di Deniz Oncu! 1:55.771 e prima posizione nella sessione per dispersione. 14.01 Sempre più probabile che i primi 14 di ieri saranno quelli ammessimente al Q2: difficile che lasi asciughi in questi ultimi 10 minuti. 13.59Ogden! 1:56.832:...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #ArgentinaGP #Motorionline Il rientrante #AndreaMigno ha ottenuto il 15esimo tempo - - motograndprixit : #Moto3 #ArgentinaGP #Motorionline Il rientrante #AndreaMigno ha ottenuto il 15esimo tempo - - OA_Sport : LIVE #Moto3, GP Argentina 2023 in DIRETTA: tutto pronto per la P1, arriverà la pioggia? - - RobertaFazio7 : RT @SkySportMotoGP: ?? ?????????? ???????????????? ???? ?????????? ?????? ???????????? ??????????????!! ???? Alle 13.15 il via della #Moto2, alle 15 la MotoGP nel GP del Portoga… -